Rassemblement national et droits des femmes : l’impossible entente

En cinq ans, le Rassemblement national a beaucoup progressé dans l’électorat féminin. 30 % des femmes ont voté pour ce parti aux élections européennes du 9 juin, alors qu’elles n’étaient que 20 % en 2019. Leurs voix sont devenues si importantes que Jordan Bardella leur a lancé un appel ce lundi 17 juin via le réseau social X (anciennement Twitter) : « Femmes de France, le 30 juin et le 7 juillet vous voterez aussi pour vos droits. Je compte sur vous, votez ! » Mais les femmes peuvent-elles vraiment compter sur le RN pour défendre leurs droits ? Il est permis d’en douter.

Égalité salariale : un « non-sujet » pour les élu · es du RN

« A l’assemblée nationale nos députés se battent au quotidien pour obtenir des avancées », affirme Jordan Bardella dans sa courte allocution ce 17 juin appelant les femmes à voter aux élections législatives. Fin 2021, ces député·es ont pourtant choisi de ne pas prendre part au vote de la loi Rixain sur l’égalité salariale (à poste égal, une femme perçoit en moyenne un salaire inférieur de 10,5% à celui d’un homme). Et en juillet 2023, ils ont voté contre la loi renforçant l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique.

Sur le même sujet Au Parlement européen, le RN s’oppose aux droits des femmes et au salaire minimum

Au niveau européen, on relève également une franche hostilité aux droits des femmes à gagner correctement leur vie. En 2022, ils votent contre le salaire minimum européen, fondé sur « un niveau de vie décent » pour chaque État membre sachant que cette mesure concerne en grande majorité des femmes, les plus nombreuses parmi les bas et très bas salaires. En mai 2023, le RN s’abstient à propos de la directive européenne sur la transparence et l’égalité des rémunérations, dont le but était d’appliquer l’égalité de salaires entre femmes et hommes pour un travail identique ou de même valeur....

Violences sexistes et sexuelles : le RN méconnaît et nie le réel

Quand le RN dénonce les violences faites aux femmes, ils les lie systématiquement aux étrangers, alors même que les enquêtes de terrain – et ce depuis des années – documentent que le danger pour les femmes et les enfants vient très largement de leur entourage proche, tous milieux sociaux confondus. « Si je deviens Premier ministre, j’irai plus loin dans la défense des droits des femmes », « nous mènerons une lutte implacable contre l’insécurité », « nous reprendrons le contrôle de notre politique migratoire en expulsant les délinquants et criminels étrangers, en renforçant sévèrement les sanctions contre les violences faîtes aux femmes », répète ainsi Jordan Bardella en dépit de la réalité.

« Il est resté coincé sur l’image du violeur de rue, l’inconnu repoussant, comme si personne ne lui avait dit que dans 90 % des cas l’agresseur est quelqu’un que l’on connaît, souvent un proche », a répondu sur Twitter Hélène Devynck, l’une des victimes du présentateur vedette de TF1 Patrick Poivre d’Arvor, accusé d’avoir violé de très nombreuses femmes.

« Jamais aucune femme ne devrait craindre de sortir dans les rues quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit », a encore déclaré Jordan Bardella. La liberté des femmes est certes restreinte dans l’espace public, dessiné par et pour les hommes. Mais c’est bien au sein de leur foyer qu’elles sont le plus en danger face au violences physiques ou sexuelles, de même que les enfants.

En 2022, Marine Le Pen promettait (dans le cahier sécurité de son programme) que les conjoints ou ex-conjoints violents seraient « jugés dans des délais très brefs » et que les mesures de protection des victimes seraient « efficaces ». En 2018, pourtant, les députés de son parti s’étaient abstenus de voter la loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Marine Le Pen n’était même pas présente le jour du vote. En 2021, tous ses eurodéputés ont voté contre une résolution renforçant la lutte contre le harcèlement sexuel au sein des institutions de l’Union européenne, adoptée dans la foulée du mouvement MeToo.

En 2023, le RN s’est abstenu lors du vote du Parlement européen à propos de l’adoption de la Convention d’Istanbul sur « la prévention de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ». Ce texte, juridiquement contraignant, oblige les gouvernements à prendre des mesures pour prévenir les violences, protéger les victimes et poursuivre les agresseurs.

La semaine de Basta! Gratuit, chaque mardi La newsletter pour ne rien manquer de nos reportages, analyses et enquêtes indépendantes. En m’inscrivant j’accepte la politique de confidentialité et les conditions générales d’utilisation de Basta!

Droits reproductifs : un soutien rare et hypocrite

La lutte contre les « déserts gynécologiques » fait partie des promesses annoncées par Jordan Bardella. L’expression avait été utilisée dès 2022 par Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle. Pour autant, elle ne mentionnait pas une seule fois le mot « femme » dans son livret Santé.

En mars 2024, une majorité des député·es RN ont voté pour l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution (46 sur 88). Les autres ont voté contre (12), se sont abstenu·es (14) ou n’étaient pas là (16). Mais en février 2022, alors que les député·es discutent d’un allongement du délai d’IVG de douze à quatorze semaines, les élu·es RN déposent un amendement contre.

Au niveau international, le soutien à l’IVG se révèle également à géométrie variable. En novembre 2020, le Parlement vote une résolution qui condamne les restrictions drastiques du droit à l’IVG en Pologne. Les 23 eurodéputé·es du RN votent contre cette condamnation. Ils récidivent un an plus tard considérant que le texte porte atteinte à la « souveraineté de la Pologne ».

En juillet 2022, alors que la Cour suprême des États-Unis vient de supprimer la protection constitutionnelle du droit à l’avortement, les eurodéputé·es adoptent une résolution pour affirmer la « nécessité de protéger ce droit ainsi que la santé des femmes, y compris dans l’Union européenne ». Mais les élu.es RN sont absents... Le 11 avril 2024, ces mêmes euro député·es se sont abstenu·es sur l’introduction du droit à l’avortement dans la Charte européenne des droits fondamentaux.

Une vision fantasmée de la famille française

Des incitations fiscales aux prêts à taux zéro en passant par les subventions au troisième enfant, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella dessine un portrait très traditionnel de la famille, nombreuse de préférence. « Faire le choix de la natalité, c’est s’engager à assurer la continuité de la Nation, et la perpétuation de notre civilisation », lit-on dans le programme politique publié en 2022, qui omet de préciser que la parentalité reste un puissant facteur d’inégalité entre les femmes et les hommes en France. Le parti encourage le fait d’avoir des enfants avant trente ans, par des incitations financières, mettant de côté la réalité des femmes, qui ont leur premier enfant à 31 ans en moyenne désormais, notamment parce qu’elles choisissent de se consacrer à leur travail avant de devenir mères.

Évidemment, toutes les allocations et primes de politique familiale seront « réservées, exclusivement, aux familles dont au moins l’un des deux parents est Français ». Même l’allocation de soutien familial (ASF) ] – destinée aux familles monoparentales – sera réservée « aux familles françaises ». Qu’en sera-t-il pour les femmes étrangères, qui élèvent, seules, leurs enfants ? Et dont les pères, français, sont démissionnaires, quand ils ne sont pas carrément absents voire violents ? On l’ignore. La complexité du réel ne peut pas se fondre dans le programme du RN.

Enfonçant le clou, et creusant l’abîme pour les femmes sans papiers, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella s’est insurgé récemment de l’ouverture du droit à l’aide juridictionnelle aux personnes étrangères, mettant en ligne une pétition dénonçant un « gaspillage d’argent public ». Ce faisant, le parti d’extrême droite « omet » que les femmes étrangères sont, elles aussi, victimes de violences conjugales et qu’elles peuvent avoir besoin d’aide pour financer leurs procédures judiciaires. De plus, être étrangère met les femmes dans une position de grande vulnérabilité, en particulier vis à vis des violences sexuelles, et notamment à cause de leur précarité résidentielle.

Les droits menacés des LGBTQI+

En avril 2024, les eurodéputé·es RN on voté en faveur de la dépénalisation universelle de l’homosexualité et de la transidentité. Mais ce soutien aux minorités est rare. Le 11 mars 2021, ils ont refusé de déclarer l’UE « zone de liberté LGBTIQ » en réaction au recul des droits des minorités sexuelles en Hongrie et en Pologne. Même chose en octobre 2022, quand le Parlement européen avait dénoncé les crimes contre les personnes LGBTQI+ suite à un meurtre homophobe en Slovaquie.

« Dans tous les pays du monde ou l’extrême droite est au pouvoir, les droits des femmes, des minorités et des plus vulnérables sont ciblés », a rappelé la Fondation des femmes au lendemain des élections européenne du 9 juin. Le risque de hausse des agressions physiques dans l’espace public est réel, et il hante de nombreuses personnes. « En tant que personnalité publique lesbienne, très concrètement, ce serait pour moi vivre sous la menace directe de la mort. Les LGBTI déjà attaqués aujourd’hui seront véritablement en danger de mort demain » , affirmait l’élue parisienne Alice Coffin dans un article de Mediapart consacré à la « dédiabolisation » du RN et à sa possible accession au pouvoir.

« Les idées d’extrême droite sont allées jusqu’à inspirer plusieurs réformes délétères en France ces dernières années avec des conséquences particulièrement lourdes pour les femmes et toutes les minorités (loi immigration, réforme des retraites, assurance chômage, etc). Ces réformes liberticides et antisociales ont fait le lit de l’extrême droite accentuant le désespoir et la souffrance de toute une population », regrette un collectif de plus de 150 organisations françaises qui ont décidé de sonner des « alertes féministes » partout en France ce dimanche 23 juin. A rebours du programme qui nous attend si le RN arrivait au pouvoir, ce mouvement nous rappelle que les droits des femmes ne sont pas divisibles. S’en prendre à l’une d’entre elles revient à leur déclarer la guerre à toutes.

Nolwenn Weiler

En photo : Manifestation spontanée contre l’extrême droite a Strasbourg, le 10 juin 2024 / © Mathilde Cybulski (Hans Lucas)